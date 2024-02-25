"Без ЦРУ мы бы не смогли противостоять русским". На Украине была создана шпионская сеть США для борьбы с Россией

New York Times: Украина стала важнейшим разведывательным плацдармом США в борьбе с Россией

США при поддержке ЦРУ превратили Украину в один из главных разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с РФ, заявило издание The New York Times.

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Ссылаясь на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы, NYT пишет, что за последние 8 лет Вашингтон создал на территории Незалежной сеть шпионских баз для перехвата информации, включающую 12 секретных объектов — все рядом с границами России.

"Сегодня это превратило Украину… в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем", — говорится в статье.

Издание отмечает, что спецслужбы США все эти годы тесно сотрудничали с личным составом ВСУ, включая руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова, а также занимались подготовкой украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах, где присутствовали россияне.

"Без них (ЦРУ) у нас бы не было возможности противостоять русским", — цитирует NYT экс-главу СБУ Ивана Баканова".

Ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина готовит несколько планов контрнаступления.