Российский СУ-34 нанес удар фугасными бомбами с УМПК по скоплению сил ВСУ под Купянском

Российский Су-34 уничтожил бомбами с УМПК скопление сил ВСУ на Купянском направлении

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС РФ уничтожил фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) скопление живой силы и военной техники ВСУ на Купянском направлении.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ", — сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, все цели были поражены, после чего СУ-34 вернулся на аэродром.

В Министерстве обороны России отметили, что бомбы с УМПК позволяют российским войскам точечно наносить удары, не входя в зону поражения украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что российские инженеры создали систему подавления дронов "Ступор" на основе искусственного интеллекта.