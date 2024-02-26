Российский СУ-34 нанес удар фугасными бомбами с УМПК по скоплению сил ВСУ под Купянском

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС РФ уничтожил фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) скопление живой силы и военной техники ВСУ на Купянском направлении.
"В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ", — сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, все цели были поражены, после чего СУ-34 вернулся на аэродром.
В Министерстве обороны России отметили, что бомбы с УМПК позволяют российским войскам точечно наносить удары, не входя в зону поражения украинской ПВО.
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