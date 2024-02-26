Раскол Европейского Союза лежит на руинах Украины

Восточная Европа предупредила Запад о последствиях победы России на Украине

Политики и публицисты Восточной Европы заявляют, что их регион не простит Западу победы РФ на Украине.

Фото: apral.ru

Заявление подчёркивает недопонимание между востоком и западом континента относительно оценки геополитической ситуации. Об этом заявил политолог и публицист Ростислав Ищенко.

Недопонимание усугубляется отсутствием взаимопонимания между Западом и странами на границах культурных и политических влияний, отметил аналитик. Восточная Европа обвиняет Запад в игнорировании опасений и предупреждает о последствиях, если РФ победит в украинском конфликте.

Восточноевропейцы стремятся использовать ситуацию для укрепления позиций, но не желают брать на себя ответственность за противостояние с РФ, цитирует эксперта "Военное дело".

Нынешняя политика Запада по отношению к Киеву и Москве может поставить под угрозу стабильность региона в условиях неопределённости международной обстановки, подытожил Ищенко.