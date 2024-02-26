"Головная боль ВСУ". Российские дроны "Упырь" успешно поражают цели в зоне спецоперации

Первые FPV-дроны "Упырь" с тепловизорами отправлены в зону СВО

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первые партии FPV-дронов "Упырь" с тепловизорами отправлены в зону СВО, сообщил руководитель команды разработчиков беспилотного летательного аппарата.

По словам лидера проекта, идет постоянная работа над усовершенствованием беспилотника-камикадзе. Сейчас перед командой стоит задача обеспечить "Упырь" быстрой сменой частот, чтобы обходить купольную защиту РЭБ противника.

"В перспективе, и уже не такой далекой, — машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели", — добавил собеседник ТАСС.

Ударный беспилотник "Упырь" используется на всех направлениях спецоперации на Украине. Как пишет ТАСС, дрон стал "настоящей головной болью украинских националистов": он успешно поражает десантные лодки, укрепления, опорные пункты и блиндажи ВСУ. "Упырь" способен нести заряды к гранатомету РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.

Ранее российский Су-34 уничтожил скопление личного состава и военной техники противника на Купянском направлении.