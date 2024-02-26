Населённый пункт Тоненькое перешло под полный контроль российских войск

Село Тоненькое перешло под полный контроль российской армии.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Евгений Лисицын.
На данный момент идёт зачистка населённого пункта.
Также российская армия на Авдеевском направлении освободила посёлок Ласточкино. Это подтвердило Министерство обороны РФ. Ранее и в украинских войсках признали отход оттуда.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.