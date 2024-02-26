Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AMNH: рост мозозавра Jormungandr walhallaensis составлял 7,3 метра
Подробности телефонного разговора Владимира Путина с президентом Турции озвучили в Кремле
Таллин: "Партия реформ" выселяет Московский патриархат
Фильм "Мастер и Маргарита" продолжает бить рекорды по кассовым сборам
Как начать заниматься спортом и найти время
Зачем кошка отгрызает усы котят: подробное объяснение
Александр Петров показал, как встретился с женой на улице
Пушилин обвинил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ
Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом
Населённый пункт Тоненькое перешло под полный контроль российских войск

Под Авдеевкой село Тоненькое перешло под полный контроль российской армии

Силовые структуры

Село Тоненькое перешло под полный контроль российской армии.

Под Авдеевкой село Тоненькое перешло под полный контроль российской армии
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Евгений Лисицын.

На данный момент идёт зачистка населённого пункта.

Также российская армия на Авдеевском направлении освободила посёлок Ласточкино. Это подтвердило Министерство обороны РФ. Ранее и в украинских войсках признали отход оттуда.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки Дмитрий Плотников В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Фильм "Мастер и Маргарита" продолжает бить рекорды по кассовым сборам
Как начать заниматься спортом и найти время
Александр Петров показал, как встретился с женой на улице
Зачем кошка отгрызает усы котят: подробное объяснение
Пушилин обвинил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ
ВТБ в 2024 году расширит сеть своих отделений
The Nation: США мечтают о "сгорбившейся" России
Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом
Мошенники предлагают "вывод средств" через сайты — двойники Киви Банка
В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников