Населённый пункт Тоненькое перешло под полный контроль российских войск

Под Авдеевкой село Тоненькое перешло под полный контроль российской армии

Село Тоненькое перешло под полный контроль российской армии.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Евгений Лисицын.

На данный момент идёт зачистка населённого пункта.

Также российская армия на Авдеевском направлении освободила посёлок Ласточкино. Это подтвердило Министерство обороны РФ. Ранее и в украинских войсках признали отход оттуда.