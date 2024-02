Чешский генерал сделал заявление о территориях Украины

Чешский генерал Йиржи Шедивы поделился мнением, что Вооруженные силы Украины в скором времени могут потерять свои большие территории, в частности, Харьков и Купянск, пишет издание Lidovky.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0