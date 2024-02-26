Чешский генерал сделал заявление о территориях Украины

Генерал Шедивы: Украина может потерять Купянск и Харьков после обрушения обороны

Чешский генерал Йиржи Шедивы поделился мнением, что Вооруженные силы Украины в скором времени могут потерять свои большие территории, в частности, Харьков и Купянск, пишет издание Lidovky.

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"Судя по всему, они (российские войска. — Прим. ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть", — предположил эксперт.

Генерал отметил, что такая ситуация может стать стратегической угрозой для украинской армии. Из-за этого снабжение войск на юге может достаточно осложниться.

По его словам, сейчас главная задача состоит в том, чтобы не остановить русские войска, а хотя бы замедлить их продвижение. Но это будет возможно сделать только после того, как ВСУ смогут пополнить личный состав. Если украинское правительство не сможет мобилизовать необходимое количество бойцов, то линия обороны украинской армии может обрушиться уже этой весной.