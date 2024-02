От нового главкома ВСУ Сырского Киев ждёт побед, чтобы их показать Западу

Офис президента Украины сейчас ждёт от нового главкома ВСУ Александра Сырского первых побед в зоне боевых действий уже в текущем году.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International