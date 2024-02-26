Офис президента Украины сейчас ждёт от нового главкома ВСУ Александра Сырского первых побед в зоне боевых действий уже в текущем году.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники из ОПУ.
Эти победы администрация Владимира Зеленского хочет использовать как фактор давления на своих кураторов.
Для Киева срочно необходимы информационные победы и картинки, что украинские войска не только отступают и теряют города и сёла, но и готовы возвращать территории Украины назад, несмотря на огромные потери.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.