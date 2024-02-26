От нового главкома ВСУ Сырского Киев ждёт побед, чтобы их показать Западу

Киев срочно ждёт от нового главкома ВСУ Александра Сырского побед на фронте

Офис президента Украины сейчас ждёт от нового главкома ВСУ Александра Сырского первых побед в зоне боевых действий уже в текущем году.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники из ОПУ.

Эти победы администрация Владимира Зеленского хочет использовать как фактор давления на своих кураторов.

Для Киева срочно необходимы информационные победы и картинки, что украинские войска не только отступают и теряют города и сёла, но и готовы возвращать территории Украины назад, несмотря на огромные потери.