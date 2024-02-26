Украинские ВВС могут получить французские истребители Mirage-2000

Киев ведёт переговоры с Парижем о передаче Украине самолётов Mirage 2000.
В интервью телеканалу LCI это сказал глава Незалежной Владимир Зеленский.
Информация о французских "Миражах" в СМИ ходит уже давно. Прошлым летом стало известно, что 30 пилотов ВВСУ прошли 4-месячные курсы управления.
В сентябре 2023 года спикер ВВС Юрий Игнат сказал, что Украина не нуждается в "Миражах", потому что они якобы устаревшие, и их обслуживание Киев просто не потянет. Но слова Зеленского показывают, что подготовка к поставкам истребителей из Франции идёт, и Киев не против использовать их вместе с американскими F-16.
"Миражи" интересуют ВВСУ в основном, как носитель ракет Storm Shadow или SCALP, уверен обозреватель Влад Шлепченко.
"Ситуация очень напоминает историю с передачей танков, когда США, согласившись на гомеопатическую поставку своих "Абрамсов", раскрутили немцев на масштабную передачу украинцам "Леопардов". Аналогичная схема вырисовывается и в дуэте F-16 — Mirage 2000", — цитирует "Царьград" эксперта.
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