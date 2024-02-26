Украинские ВВС могут получить французские истребители Mirage-2000

Киев наряду с американскими F-16 уже хочет и французские Mirage-2000

Киев ведёт переговоры с Парижем о передаче Украине самолётов Mirage 2000.

Фото: airforce-technology.com

В интервью телеканалу LCI это сказал глава Незалежной Владимир Зеленский.

Информация о французских "Миражах" в СМИ ходит уже давно. Прошлым летом стало известно, что 30 пилотов ВВСУ прошли 4-месячные курсы управления.

В сентябре 2023 года спикер ВВС Юрий Игнат сказал, что Украина не нуждается в "Миражах", потому что они якобы устаревшие, и их обслуживание Киев просто не потянет. Но слова Зеленского показывают, что подготовка к поставкам истребителей из Франции идёт, и Киев не против использовать их вместе с американскими F-16.

"Миражи" интересуют ВВСУ в основном, как носитель ракет Storm Shadow или SCALP, уверен обозреватель Влад Шлепченко.

"Ситуация очень напоминает историю с передачей танков, когда США, согласившись на гомеопатическую поставку своих "Абрамсов", раскрутили немцев на масштабную передачу украинцам "Леопардов". Аналогичная схема вырисовывается и в дуэте F-16 — Mirage 2000", — цитирует "Царьград" эксперта.

России необходимо удвоить усиление своей авиации. Нужны новые самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, поскольку это слабое место РФ, подытожил аналитик