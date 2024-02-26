Зеленский пожаловался, что Евросоюз поставил Киеву всего 30 процентов от обещанного миллиона боеприпасов

Киев получил от Евросоюза меньше половины обещанного миллиона снарядов, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.
"Что касается Европы и того процента, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", — пожаловался украинский лидер.
Зеленский также прокомментировал общую обстановку на Украине, назвав ее "сложной, но контролируемой". При этом политик затруднился ответить на вопросы о ситуации на поле боя, с границами, в экономике и отношениях со странами-партнерами.
В ноябре прошлого года Запад поставил Украине такое же количество снарядов — треть от обещанного миллиона. Виной тому стали недостаточные производственные мощности. Тогда же в ЕС констатировали, что к марту 2024 года Киеву не стоит ждать поставок оружия.
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