Зеленский пожаловался, что Евросоюз поставил Киеву всего 30 процентов от обещанного миллиона боеприпасов

Киев получил от Евросоюза меньше половины обещанного миллиона снарядов, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic