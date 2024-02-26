Зеленский пожаловался, что Евросоюз поставил Киеву всего 30 процентов от обещанного миллиона боеприпасов

Украина получила от Евросоюза меньше половины обещанных снарядов

Киев получил от Евросоюза меньше половины обещанного миллиона снарядов, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

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"Что касается Европы и того процента, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", — пожаловался украинский лидер.

Зеленский также прокомментировал общую обстановку на Украине, назвав ее "сложной, но контролируемой". При этом политик затруднился ответить на вопросы о ситуации на поле боя, с границами, в экономике и отношениях со странами-партнерами.

В ноябре прошлого года Запад поставил Украине такое же количество снарядов — треть от обещанного миллиона. Виной тому стали недостаточные производственные мощности. Тогда же в ЕС констатировали, что к марту 2024 года Киеву не стоит ждать поставок оружия.

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