В Польше заявили, что в своё время Запад зря расслабился и "не добил" Российскую Федерацию в 1991 году.
Об этом заявил экс-начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак, призвав все западные страны не повторять прошлых ошибок.
"В 1991 году СССР на карте уже нет, а сильных китайцев ещё нет. Есть глобализация, которая работает на США, есть Запад, и никто не важен, никто не угрожает. Мы достигли мира, разрешили конфликты. И именно поэтому Россия выпала из поля зрения. Даже, наверное, на мгновение нам показалось, что русские в одном клубе с нами", — в интервью газете Wiadomości отметил русофоб.
По его словам, в Польше не хотят, чтобы армия РФ получила передышку в украинском конфликте, поскольку это повысит риск прямого столкновения с Россией, что в Соединённых Штатах даже не рассматривается.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.