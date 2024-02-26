В Польше считают, что Запад напрасно расслабился и "не добил" РФ в 1991 году

В Польше заявили, что Запад зря расслабился и "не добил" Россию в 1991 году

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В Польше заявили, что в своё время Запад зря расслабился и "не добил" Российскую Федерацию в 1991 году.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом заявил экс-начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак, призвав все западные страны не повторять прошлых ошибок.

"В 1991 году СССР на карте уже нет, а сильных китайцев ещё нет. Есть глобализация, которая работает на США, есть Запад, и никто не важен, никто не угрожает. Мы достигли мира, разрешили конфликты. И именно поэтому Россия выпала из поля зрения. Даже, наверное, на мгновение нам показалось, что русские в одном клубе с нами", — в интервью газете Wiadomości отметил русофоб.

По его словам, в Польше не хотят, чтобы армия РФ получила передышку в украинском конфликте, поскольку это повысит риск прямого столкновения с Россией, что в Соединённых Штатах даже не рассматривается.