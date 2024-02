Суд в Екатеринбурге приговорил Ярослава Ширшикова к двум годам колонии за пост о погибшем военкоре Татарском

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил пиарщика Ярослава Ширшикова к двум годам лишения свободы по cт. 205.2 УК (оправдание терроризма).

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication