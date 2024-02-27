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Суд в Екатеринбурге приговорил Ярослава Ширшикова к двум годам колонии за пост о погибшем военкоре Татарском

Екатеринбургский пиарщик Ширшиков получил два года колонии за оправдание терроризма

Силовые структуры

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил пиарщика Ярослава Ширшикова к двум годам лишения свободы по cт. 205.2 УК (оправдание терроризма).

Екатеринбургский пиарщик Ширшиков получил два года колонии за оправдание терроризма
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил активисту вести Telegram-каналы в течение всего срока заключения. Приговор оказался мягче того, что запрашивало Гособвинение — 6 лет колонии и 3 года запрета на деятельность в Telegram.

На вопрос журналистов, будет ли обжаловано решение суда, адвокат Ширшикова Федор Акчермышев заявил, что это станет понятно после обсуждения приговора с доверителем.

Ширшиков был обвинен по статье cт. 205.2 УК за пост в телеграме-канале об убийстве военкора Владлена Татарского: пиарщик написал, что "не испытывает печали" по этому поводу, и оскорбительно отозвался о военкоре. По словам адвоката, Ширшиков не согласился с тем, что пост оправдывает терроризм.

Тем временем в Городце Нижегородской области полиция ищет психически нездорового подростка, который ушел из дома с отцовским ружьем.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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