Суд в Екатеринбурге приговорил Ярослава Ширшикова к двум годам колонии за пост о погибшем военкоре Татарском

Екатеринбургский пиарщик Ширшиков получил два года колонии за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил пиарщика Ярослава Ширшикова к двум годам лишения свободы по cт. 205.2 УК (оправдание терроризма).

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Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил активисту вести Telegram-каналы в течение всего срока заключения. Приговор оказался мягче того, что запрашивало Гособвинение — 6 лет колонии и 3 года запрета на деятельность в Telegram.

На вопрос журналистов, будет ли обжаловано решение суда, адвокат Ширшикова Федор Акчермышев заявил, что это станет понятно после обсуждения приговора с доверителем.

Ширшиков был обвинен по статье cт. 205.2 УК за пост в телеграме-канале об убийстве военкора Владлена Татарского: пиарщик написал, что "не испытывает печали" по этому поводу, и оскорбительно отозвался о военкоре. По словам адвоката, Ширшиков не согласился с тем, что пост оправдывает терроризм.

Тем временем в Городце Нижегородской области полиция ищет психически нездорового подростка, который ушел из дома с отцовским ружьем.