Вашингтон не будет отправлять американские войска на Украину

США не намерены отправлять своих солдат на Украину

Американские Вооружённые силы не будут принимать участие в военном конфликте на Украине.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Заявление чиновницы администрации Джо Байдена прозвучало на фоне слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что западные страны обсуждают отправку военнослужащих на Украину.

Агентство Reuters подтверждает, что Уотсон отметила, что американский президент раньше не раз давал понять, что Соединённые Штаты не направят своих солдат на Украину "для участия в боевых действиях".

Сегодня, 27 февраля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне допустил, что военных придется отправить в Незалежную для реализации "не военных, а других задач".