Оборонный комплект КНДР работает на полную мощность, чтобы обеспечить Россию.
Об этом сказал глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон Сик.
По его словам, после встречи президента России Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына в сентябре прошлого года, Пхеньян отправил Кремлю примерно 6700 контейнеров. Этого достаточно для размещения приблизительно 3 млн выстрелов калибра 152 мм или полмиллиона 122-мм реактивных боеснарядов.
Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила РФ 3 млн снарядов — это больше, чем все "партнёры Киева" отправили Украине за два года СВО. В обмен КНДР получает из России продукты первой необходимости и продовольствие.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.