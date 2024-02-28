КНДР отправила РФ 3 млн снарядов — больше, чем все "партнёры" отправили Украине

Оборонные предприятия КНДР работают на полную мощность для обеспечения РФ

Оборонный комплект КНДР работает на полную мощность, чтобы обеспечить Россию.

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Об этом сказал глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

По его словам, после встречи президента России Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына в сентябре прошлого года, Пхеньян отправил Кремлю примерно 6700 контейнеров. Этого достаточно для размещения приблизительно 3 млн выстрелов калибра 152 мм или полмиллиона 122-мм реактивных боеснарядов.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила РФ 3 млн снарядов — это больше, чем все "партнёры Киева" отправили Украине за два года СВО. В обмен КНДР получает из России продукты первой необходимости и продовольствие.