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КНДР отправила РФ 3 млн снарядов — больше, чем все "партнёры" отправили Украине

Оборонные предприятия КНДР работают на полную мощность для обеспечения РФ

Силовые структуры

Оборонный комплект КНДР работает на полную мощность, чтобы обеспечить Россию.

Оборонные предприятия КНДР работают на полную мощность для обеспечения РФ
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Об этом сказал глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

По его словам, после встречи президента России Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына в сентябре прошлого года, Пхеньян отправил Кремлю примерно 6700 контейнеров. Этого достаточно для размещения приблизительно 3 млн выстрелов калибра 152 мм или полмиллиона 122-мм реактивных боеснарядов.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила РФ 3 млн снарядов — это больше, чем все "партнёры Киева" отправили Украине за два года СВО. В обмен КНДР получает из России продукты первой необходимости и продовольствие.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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