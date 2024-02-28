Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, что освобожденные из плена российские военные проходят обязательную проверку

Генерал ФСБ Михайлов: освобожденные из плена проходят проверку

После освобождения из плена российские военные проходят обязательную проверку. Об этом рассказал Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. На проверке собираются показания самого человека (военного), показатели свидетелей и документы. В ходе проверки выясняют, чем занимался человек в плену, воевал ли он в стане врага, применял ли оружие, рассказывал ли что-нибудь. Это все узнают после разговора с человеком. И самое важное — найти подтверждение его словам, документы или свидетелей.

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По словам Михайлова, нельзя исключать то, что военнопленных могли заставить сражаться на стороне Украины под угрозой смерти. Такое имеет место быть не только в нынешнем конфликте, но и в других. Правда, как отметил Михайлов, таких военных без жалости отправляют в наиболее серьезные горячие точки.

Факт участия в конфликте на стороне врага под угрозами смерти должен быть учтен в суде, считает Генерал-майор ФСБ. Но он также сомневается, это как-то смягчит наказание.

Ранее стало известно, что против вернувшегося из плена российского военного было возбуждено уголовное дело из-за того, что он участвовал в боевых действиях на стороне Украины.