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Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, что освобожденные из плена российские военные проходят обязательную проверку

Генерал ФСБ Михайлов: освобожденные из плена проходят проверку

Силовые структуры

После освобождения из плена российские военные проходят обязательную проверку. Об этом рассказал Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. На проверке собираются показания самого человека (военного), показатели свидетелей и документы. В ходе проверки выясняют, чем занимался человек в плену, воевал ли он в стане врага, применял ли оружие, рассказывал ли что-нибудь. Это все узнают после разговора с человеком. И самое важное — найти подтверждение его словам, документы или свидетелей.

Генерал ФСБ Михайлов: освобожденные из плена проходят проверку
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Михайлова, нельзя исключать то, что военнопленных могли заставить сражаться на стороне Украины под угрозой смерти. Такое имеет место быть не только в нынешнем конфликте, но и в других. Правда, как отметил Михайлов, таких военных без жалости отправляют в наиболее серьезные горячие точки.

Факт участия в конфликте на стороне врага под угрозами смерти должен быть учтен в суде, считает Генерал-майор ФСБ. Но он также сомневается, это как-то смягчит наказание.

Ранее стало известно, что против вернувшегося из плена российского военного было возбуждено уголовное дело из-за того, что он участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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