Кураторы Киева весьма недовольны, что результаты летнего контрнаступа потеряны

Запад недоволен фактом, что итоги летнего контрнаступления ВСУ сведены на нет

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные кураторы Украины весьма недовольны тем фактом, что итоги летнего "контрнаступа" сведены на нет теперь уже окончательно.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины.

По словам портала, Запад видит и раздражён тем, что на юге и на Херсонском фронте националисты обратно русским отдали все те территории, которые Вооружённые силы Украины отвоевали ценой огромных потерь личного состава и военной техники.

А тем временем, сейчас у Артёмовска в посёлке Красное (Ивановское) продолжаются серьёзные уличные бои. ВСУ оказывают сопротивление, поскольку потеря населённого пункта приведёт к опасному продвижению армии России в направлении города Часов Яр.