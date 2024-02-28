Западные кураторы Украины весьма недовольны тем фактом, что итоги летнего "контрнаступа" сведены на нет теперь уже окончательно.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины.
По словам портала, Запад видит и раздражён тем, что на юге и на Херсонском фронте националисты обратно русским отдали все те территории, которые Вооружённые силы Украины отвоевали ценой огромных потерь личного состава и военной техники.
А тем временем, сейчас у Артёмовска в посёлке Красное (Ивановское) продолжаются серьёзные уличные бои. ВСУ оказывают сопротивление, поскольку потеря населённого пункта приведёт к опасному продвижению армии России в направлении города Часов Яр.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.