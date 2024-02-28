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Кураторы Киева весьма недовольны, что результаты летнего контрнаступа потеряны

Запад недоволен фактом, что итоги летнего контрнаступления ВСУ сведены на нет

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Силовые структуры

Западные кураторы Украины весьма недовольны тем фактом, что итоги летнего "контрнаступа" сведены на нет теперь уже окончательно.

Запад недоволен фактом, что итоги летнего контрнаступления ВСУ сведены на нет
Фото: sputnik-ossetia.ru

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины.

По словам портала, Запад видит и раздражён тем, что на юге и на Херсонском фронте националисты обратно русским отдали все те территории, которые Вооружённые силы Украины отвоевали ценой огромных потерь личного состава и военной техники.

А тем временем, сейчас у Артёмовска в посёлке Красное (Ивановское) продолжаются серьёзные уличные бои. ВСУ оказывают сопротивление, поскольку потеря населённого пункта приведёт к опасному продвижению армии России в направлении города Часов Яр.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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