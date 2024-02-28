Впереди длинный путь: главред RT и МИА "Россия сегодня" Симоньян высказалась о сроках СВО

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Симоньян считает, что армии РФ предстоит долгий путь для победы в СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После освобождения армией РФ Авдеевки от ВСУ российский бойцам предстоит пройти долгий путь для победы в спецоперации. По словам главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, до завершения СВО ВС РФ предстоит много поработать.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Она отметила, что прогнозировать внутриполитическую обстановку в США сложно, но она напрямую влияет на поддержку ВСУ и поставки оружия, что сказывается на силе сопротивления украинской армии.