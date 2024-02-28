После освобождения армией РФ Авдеевки от ВСУ российский бойцам предстоит пройти долгий путь для победы в спецоперации. По словам главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, до завершения СВО ВС РФ предстоит много поработать.
Она отметила, что прогнозировать внутриполитическую обстановку в США сложно, но она напрямую влияет на поддержку ВСУ и поставки оружия, что сказывается на силе сопротивления украинской армии.
"От поставок на Украину зависит способность остатков (чтобы не сказать останков) ВСУ сопротивляться. Очень серьёзно зависит," — отметила Симоньян в интервью ведущей Телеканала "360" Екатерине Малашенко.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.