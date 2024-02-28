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"У США таких намерений нет". Госдепартамент заявил, что каждая страна сама решает вопрос об отправке своих военных на Украину

Госдеп: У США нет намерений отправлять свои войска на Украину

0:39
Силовые структуры

Каждая страна сама решает вопрос об отправке своих войск на Украину, у США таких намерений нет, заявил официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.

Миллер ответил на просьбу российского журналиста оценить заявления в западных СМИ о том, что Вашингтон одобрил отправку европейских войск в зону спецоперации.

"Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет", — заявил Миллер.

Ранее Asia Times предрекла НАТО дефицит вооружений при попытке прямого столкновения с Россией.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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