"У США таких намерений нет". Госдепартамент заявил, что каждая страна сама решает вопрос об отправке своих военных на Украину

Госдеп: У США нет намерений отправлять свои войска на Украину

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Каждая страна сама решает вопрос об отправке своих войск на Украину, у США таких намерений нет, заявил официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.

Миллер ответил на просьбу российского журналиста оценить заявления в западных СМИ о том, что Вашингтон одобрил отправку европейских войск в зону спецоперации.

"Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет", — заявил Миллер.

Ранее Asia Times предрекла НАТО дефицит вооружений при попытке прямого столкновения с Россией.