Каждая страна сама решает вопрос об отправке своих войск на Украину, у США таких намерений нет, заявил официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.
Миллер ответил на просьбу российского журналиста оценить заявления в западных СМИ о том, что Вашингтон одобрил отправку европейских войск в зону спецоперации.
"Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет", — заявил Миллер.
Ранее Asia Times предрекла НАТО дефицит вооружений при попытке прямого столкновения с Россией.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.