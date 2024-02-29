Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкие журналисты раскрыли "план нападения России на НАТО"
Диетолог Иванникова рассказала, почему пожилым людям надо отказаться от грибов
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать
Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2
Бикалиберная реактивная система залпового огня "Возрождение" рвётся в бой

Уже в металле: бикалиберная РСЗО "Возрождение" готова на спецоперацию

Силовые структуры

Российская оборонка начала выпускать бикалиберную реактивную систему залпового огня "Возрождение".

Уже в металле: бикалиберная РСЗО "Возрождение" готова на спецоперацию
Фото: polskieradio.pl

Предприятие оборонного комплекса НПО "Сплав" в Тульской области уже посетил и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. О выпуске нового "Возрождения", в конце прошлого года сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Отличительная черта РСЗО в том, что пусковая установка перезаряжается целым пусковым контейнером, а не по одной ракете. Помимо этого, она может использовать 122-мм снаряды системы дистанционного минирования "Земледелие" и РСЗО "Град", плюс 220-мм ракеты РСЗО "Ураган" и боеприпасы тяжёлых огнемётных комплексов "Солнцепёк" и "Тосочка", пишет военный обозреватель Влад Шлепченко.

Армия РФ получит универсальную установку, которая может наносить удары по неприятелю и блокировать маневр противника минными заграждениями.

"Наша оборонка работает над неким "новым помехозащищённым и высокоточным управляемым снарядом для реактивных систем залпового огня". Скорее всего, новые ракеты будут наводиться по сигналам спутниковой навигационной системы — как это делают ракеты американской Himars и наши "Герани", — цитирует "Царьград" эксперта.

Радует, что планы реализуются, и такими темпами после спецоперации у России будет лучшая армия в мире, подытожил аналитик.

Выпуск бикалиберной РСЗО "Возрождение" начат в России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать
Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2
Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо
Плантация пионов - стоит ли вкладывать в этот бизнес?
Шесть неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников