Бикалиберная реактивная система залпового огня "Возрождение" рвётся в бой

Российская оборонка начала выпускать бикалиберную реактивную систему залпового огня "Возрождение".
Предприятие оборонного комплекса НПО "Сплав" в Тульской области уже посетил и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. О выпуске нового "Возрождения", в конце прошлого года сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Отличительная черта РСЗО в том, что пусковая установка перезаряжается целым пусковым контейнером, а не по одной ракете. Помимо этого, она может использовать 122-мм снаряды системы дистанционного минирования "Земледелие" и РСЗО "Град", плюс 220-мм ракеты РСЗО "Ураган" и боеприпасы тяжёлых огнемётных комплексов "Солнцепёк" и "Тосочка", пишет военный обозреватель Влад Шлепченко.
Армия РФ получит универсальную установку, которая может наносить удары по неприятелю и блокировать маневр противника минными заграждениями.
"Наша оборонка работает над неким "новым помехозащищённым и высокоточным управляемым снарядом для реактивных систем залпового огня". Скорее всего, новые ракеты будут наводиться по сигналам спутниковой навигационной системы — как это делают ракеты американской Himars и наши "Герани", — цитирует "Царьград" эксперта.
Радует, что планы реализуются, и такими темпами после спецоперации у России будет лучшая армия в мире, подытожил аналитик.
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