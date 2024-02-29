Бикалиберная реактивная система залпового огня "Возрождение" рвётся в бой

Уже в металле: бикалиберная РСЗО "Возрождение" готова на спецоперацию

Российская оборонка начала выпускать бикалиберную реактивную систему залпового огня "Возрождение".

Фото: polskieradio.pl

Предприятие оборонного комплекса НПО "Сплав" в Тульской области уже посетил и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. О выпуске нового "Возрождения", в конце прошлого года сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Отличительная черта РСЗО в том, что пусковая установка перезаряжается целым пусковым контейнером, а не по одной ракете. Помимо этого, она может использовать 122-мм снаряды системы дистанционного минирования "Земледелие" и РСЗО "Град", плюс 220-мм ракеты РСЗО "Ураган" и боеприпасы тяжёлых огнемётных комплексов "Солнцепёк" и "Тосочка", пишет военный обозреватель Влад Шлепченко.

Армия РФ получит универсальную установку, которая может наносить удары по неприятелю и блокировать маневр противника минными заграждениями.

"Наша оборонка работает над неким "новым помехозащищённым и высокоточным управляемым снарядом для реактивных систем залпового огня". Скорее всего, новые ракеты будут наводиться по сигналам спутниковой навигационной системы — как это делают ракеты американской Himars и наши "Герани", — цитирует "Царьград" эксперта.

Радует, что планы реализуются, и такими темпами после спецоперации у России будет лучшая армия в мире, подытожил аналитик.