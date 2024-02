В ВС Украины подтвердили, что потеряли диверсионную группу на территории Херсонской области

Киев подтвердил потерю своих диверсантов на территории РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Сил специальных операций Украины.

