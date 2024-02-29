В ВС Украины подтвердили, что потеряли диверсионную группу на территории Херсонской области

ВСУ подтвердили гибель своих элитных диверсантов в Херсонской области

Киев подтвердил потерю своих диверсантов на территории РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Сил специальных операций Украины.

Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard is licensed under U.S. federal government

В заявлении сказано, что военнослужащие из 73-го Морского центра спецопераций были уничтожены российскими бойцами. При этом место происшествия в ССО не назвали, зато уточнили, что убитые украинские солдаты выполняли боевое задание.

При этом по данным ведомства, погибла не вся диверсионная группа, а якобы лишь та её часть, которая прикрывала бегство основных сил подразделения.

Вчера руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал о ликвидации украинской ДРГ под Херсоном. Противник хотел высадиться на Тендровской косе, но понёс большие потери и бежал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.