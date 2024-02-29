Блокада Калининграда будет объявление войны Западом России

Литовский посол в Швеции заявил, что после того, как скандинавы вступят в НАТО, то военный блок сможет нейтрализовать Калининград.
Всякое блокирование — это объявление войны России со всеми вытекающими, и ответ будет незамедлительным, отметил капитан первого ранга Василий Дандыкин.
По его словам, блокирование Калининграда — это не взрыв "Северных потоков", а провокация совсем иного масштаба. Принадлежность Калининграда к РФ узаконена Ялтинской конференцией в 1945-м году. Поэтому для защиты территории РФ применит всё своё вооружение. И Запад это отлично знает.
Но нагнетание ситуации там будет лишь усиливаться, и связано это с желанием отвлечь часть ВС РФ, которые сегодня находятся на Украине.
"У нас ресурсов хватит, чтобы укреплять силы на Балтике, в том числе и подводными лодками", — цитирует Дандыкина "Военное дело".
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