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"Нет никаких недомолвок". В Миннацобороны Польши подтвердили отсутствие планов по отправке войск на Украину

Министр нацобороны Косиняк-Камыш: Польша не планирует отправлять войска на Украину

Силовые структуры

Польша не собирается отправлять войска на Украину, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского радио.

Министр нацобороны Косиняк-Камыш: Польша не планирует отправлять войска на Украину
Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

"Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно — и я, и господин президент и премьер. Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов", — сказал министр.

Накануне аналогичное заявление сделал министр обороны Польши Цезарий Томчик. Он сказал, что в планах страны нет такого проекта.

При этом в зоне конфликта находятся под видом наемников тысячи польских солдат. Только в прошлом году, по данным газеты Mysl Polska, потери среди польских военных на территории Украины составили 10 000 человек.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что у Вашингтона нет планов посылать свои вооруженные силы на Украину.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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