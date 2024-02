"Нет никаких недомолвок". В Миннацобороны Польши подтвердили отсутствие планов по отправке войск на Украину

Польша не собирается отправлять войска на Украину, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского радио.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain