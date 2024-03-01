Омбудсмен Москалькова заявила о готовности России передать украинской стороне тела военнопленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76

Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Россия готова передать Украине тела военнопленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется <...> Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", — сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что контактирует с Украиной по этому делу о крушении самолета, Киев спрашивал о возможности передачи тел.

Ил-76 ВКС РФ потерпел крушение 24 января над Белгородской областью в результате попадания ракеты MIM-104A, выпущенной украинской стороной из американского комплекса Рatriot. Военно-транспортный самолет перевозил 65 военнопленных ВСУ для обмена с Киевом. В результате падения все они, а также трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа погибли.