Омбудсмен Москалькова заявила о готовности России передать украинской стороне тела военнопленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76

Россия готова передать Украине тела военнопленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported