"В марте были одни условия, сегодня - другие". В Кремле объяснили, почему стамбульские соглашения больше не актуальны

Проект соглашения с Украиной, предложенный в рамках переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, больше не актуален, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0