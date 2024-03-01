"В марте были одни условия, сегодня - другие". В Кремле объяснили, почему стамбульские соглашения больше не актуальны

Песков: Проект договора с Украиной от марта 2022 года неактуален, условия изменились

Проект соглашения с Украиной, предложенный в рамках переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, больше не актуален, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В марте 2022 года были одни условия, сегодня - другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации", - прокомментировал Песков публикацию в WSJ основных тезисов стамбульских соглашений.

Американское издание в том числе обращало внимание, что черновике соглашения Россия допускает отход ВС РФ из Запорожской и Херсонской областей. Позже, в сентябре 2022 года, эти регионы инициировали референдум о вхождении в состав РФ.

Песков отметил, что текст соглашения был согласован, но Кремль не хотел бы его публиковать, так как переговорный процесс был прекращен по инициативе Киева.

Мирный договор из 18 пунктов между Россией и Украиной согласовывался в течение нескольких раундов. Публикация Wall Street Journal называет в числе условий сокращении армии Украины и использовании русского языка в стране наравне с украинским в официальной сфере. Киев эти пункты не согласовал.