Крупные чиновники и силовики Украины готовятся срочно выехать из страны

Чиновники и силовики готовят "чемоданы", чтобы быстро выехать из Украины

Крупные украинские чиновники и даже сотрудники силовых структур готовят "чемоданы", чтобы быстро выехать из страны.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники из офиса президента Украины.

По информации портала, многие по крупицам выводят свои накопления.

"Наступил тот момент, когда мало, кто, хочет, быть в команде Зеленского. Все осознают, что ситуация будет только ухудшаться и на пике власть начнёт жёсткие репрессии, чтобы удержать её. Это будет "дрянное время" для Украины. Лучше за ним наблюдать из "теплых стран", — отмечает канал.

По словам авторов, из-за действий Владимира Зеленского и Андрея Ермака, государство прогнило изнутри.