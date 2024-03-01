Кимаковский: Буданов* обещал России "сюрпризы" вскоре после переговоров бундесвера о Крымском мосте

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* угрожал атаками на Крымский мост вскоре после разговора немецких офицеров о таких ударах, обратил внимание советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Интересно, что Буданов* об этом заявил как раз после того, как состоялись переговоры немецких офицеров. Он четко сказал, что в 2024 году они сделают всё, чтобы Крымского моста не осталось", — заявил он РИА Новости.
Беседа офицеров бундесвера состоялась 19 февраля, а неделей позже Буданов* в своем обращении пообещал России "сюрпризы" в Крыму и посоветовал мирным гражданам не пользоваться Крымским мостом.
Ранее политолог заявил, что потеря Одессы будет означать капитуляцию Украины.
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.