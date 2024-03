Кимаковский: Буданов* обещал России "сюрпризы" вскоре после переговоров бундесвера о Крымском мосте

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* угрожал атаками на Крымский мост вскоре после разговора немецких офицеров о таких ударах, обратил внимание советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0