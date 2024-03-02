Кризис управления в ВСУ нарастает — уничтожены все, кто ещё мог управлять войсками

Кризис управления в украинской армии нарастает — в ВСУ не осталось командиров

Кризис управления в Вооружённых силах Украины нарастает — накануне третьего года спецоперации выкошены все, кто мог управлять войсками профессионально.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

По словам портала, оставшиеся единицы неспособны обучить набранных мобилизантов не бежать при виде танка с позиций и не бросать населённый пункт после прилёта первого ФАБа.

Это деградация украинской армии, которая "валит" буквально снежным комом.

"В некоторые бригады, где есть проблемы с подготовкой Штаба, мною отправлены профессиональные группы для передачи опыта и оказания помощи," — ранее сообщал главком ВСУ Александр Сырский.

Ранее сообщалось, что провал в украинской "стратегии обороны" очень скоро вызовет перестановки высшего офицерского состава ВСУ.