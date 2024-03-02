Кризис управления в Вооружённых силах Украины нарастает — накануне третьего года спецоперации выкошены все, кто мог управлять войсками профессионально.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
По словам портала, оставшиеся единицы неспособны обучить набранных мобилизантов не бежать при виде танка с позиций и не бросать населённый пункт после прилёта первого ФАБа.
Это деградация украинской армии, которая "валит" буквально снежным комом.
"В некоторые бригады, где есть проблемы с подготовкой Штаба, мною отправлены профессиональные группы для передачи опыта и оказания помощи," — ранее сообщал главком ВСУ Александр Сырский.
Ранее сообщалось, что провал в украинской "стратегии обороны" очень скоро вызовет перестановки высшего офицерского состава ВСУ.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.