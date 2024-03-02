1-я Славянская бригада подняла флаг РФ в центре Тоненького, штурмуя от Авдеевки

1-я Славянская бригада подняла российский флаг России в центре Тоненького

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В центре посёлка Тоненькое российские бойцы подняли государственный флаг.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Сделала это 1-я Славянская бригада, наступая от Авдеевки, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Рубеж украинской обороны Тоненькое — Северное для националистов чрезвычайно важен. После освобождения города Авдеевка на нём висит весь фронт.

Для удержания рубежа бандеровцы тут бросили лучшие подразделения — 5-ю механизированную бригаду и 79-ю аэромобильную.

Последняя считалась у них отборной десантной частью, а 5-я — подразделением, наиболее сохранившем бронетанковый потенциал.

И вот 1-я Славянкская разбила наголову эту "элиту" ВСУ, менее чем за пять дней выбив двумя батальонами боевиков армии Украины с важного рубежа.