В центре посёлка Тоненькое российские бойцы подняли государственный флаг.
Сделала это 1-я Славянская бригада, наступая от Авдеевки, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Рубеж украинской обороны Тоненькое — Северное для националистов чрезвычайно важен. После освобождения города Авдеевка на нём висит весь фронт.
Для удержания рубежа бандеровцы тут бросили лучшие подразделения — 5-ю механизированную бригаду и 79-ю аэромобильную.
Последняя считалась у них отборной десантной частью, а 5-я — подразделением, наиболее сохранившем бронетанковый потенциал.
И вот 1-я Славянкская разбила наголову эту "элиту" ВСУ, менее чем за пять дней выбив двумя батальонами боевиков армии Украины с важного рубежа.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.