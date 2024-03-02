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Штурмовики российской армии возобновили штурм в районе Работино

Российские войска возобновили штурм в районе села Работино

Силовые структуры

Российская армия возобновила штурмы в районе посёлка Работино на Запорожском направлении.

Российские войска возобновили штурм в районе села Работино
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если вчера наши были в активной обороне, то сегодня штурмовые действия возобновили", — отметил он.

Ночью 2 марта штурму предшествовали удары тяжёлых огнеметных систем. Но армия Украины продолжает перебрасывать сюда подкрепления. Передислокация, в основном, идёт через н. п. Новоданиловка.

Сегодня бойцы группировки "Днепр" ВС РФ сообщили, что нанесли огневое поражение скоплениям личного состава и боевой техники 118-й мехбригады ВСУ, 35-й бригады морпехов и 126-й бригады ТрО в районе Ивановки на Херсонщине, а также в Работино и Малой Токмачке в Запорожье.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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