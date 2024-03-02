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"Закон простых чисел". Эксперт объяснил, как ГУР и СБУ вербуют агентов в Крыму и почему они всегда прокалываются

Политолог рассказал, как ФСБ выявляет завербованных украинскими спецслужбами агентов в Крыму

4:28
Силовые структуры

Украинские спецслужбы вербуют агентов в Крыму среди недовольных граждан, рассказал политолог, научный сотрудник Военного университета Министерства обороны России Павел Тарусин в беседе с Pravda.Ru.

Политолог рассказал, как ФСБ выявляет завербованных украинскими спецслужбами агентов в Крыму
Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Эксперт объяснил, из каких побуждений люди соглашаются совершать диверсии и теракты для Киева и как Федеральной службе безопасности РФ удается выявлять злоумышленников.

Считают, что Крым пошел по неверному пути

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* — основательно подготовленный Западом диверсант, отметил Тарусин.

"Человек рационально мыслящий, очень прагматичен. И многие его операции достаточно успешны и удачны. В частности, октябрьский взрыв 2022 года на Крымском мосту", — напомнил эксперт.

Политолог подчеркнул, что ГУР действует нагло и напористо и имеет поддержку среди определенной части крымчан.

"Вербуют среди недовольных людей. Недовольные люди здесь есть. Это и крымско-татарские националисты, это и большая украинская диаспора, и просто люди, которые в силу своего менталитета не воспринимают наш режим, считают, что Крым пошел по неверному пути, что его надо вернуть в состав Украины", — рассказал он.

Тарусин добавил, что среди ждунов есть и люди, приехавшие на полуостров из освобожденных российской армией областей Херсона, Запорожья, Донецкой и Луганской областей. Одних направляют в Крым спецслужбы Украины, другие сами проявляют инициативу и связываются с ГУР и СБУ (Службой безопасности Украины) по Telegram-каналам и другим мессенджерам и уже от них получают задания за деньги, пояснил эксперт.

"То есть люди действуют как из идейных побуждений, так и из корыстных мотивов. Этого отнять нельзя. Но все-таки люди достаточно мотивированы. Конечно, у многих за время нахождения под Украиной, в составе Украины, промыты мозги", — отметил Тарусин.

По словам политолога, о возвращении Крыма в состав Украины мечтают также коммерсанты, которые помнят времена, когда бизнес не контролировался государством и можно было делать что угодно.

"Конечно, здесь и коммерсантам, и некоторым предприимчивым деятелям жилось лучше, скажем прямо. Поэтому они мечтают вернуться к тому беспорядку, к тому беспределу, договорняку, при котором жили, когда можно было творить различные махинации, аферы и за это не нести ответственности", — сказал эксперт.

Крымчане — люди бдительные

Жители Крыма подозрительно относятся к нестандартному поведению, не соответствующему принятым нормам, например, пристальному вниманию к военным объектам, и реагируют на это, ответил Тарусин на вопрос, как российским спецслужбам удается выявлять диверсантов.

"У меня был такой же случай в прошлом году. Я бродил по Симферополю и просто снимал старые здания. Там очень интересные здания. И меня задержали. Майор полиции по наводке, видимо, жителей вызвал наряд. Мы-то разошлись. Но такое случается. Люди достаточно бдительные, они фиксируют несвойственную жителям активность", — рассказал политолог.

Проблема в том, подчеркнул эксперт, что сообщества в Крыму, особенно крымско-татарское и украинское, замкнуты, они не доверяют чужакам и не принимают их, что не дает ФСБ проводить работу изнутри.

Для выявления агентов Киева ФСБ широко использует такие методы, как радиотехническая разведка и отслеживание контента мессенджеров, часто используемых ГУР, отметил Тарусин. Кроме того, добавил он, в украинских спецслужбах есть люди, которые "помогают с той стороны".

Эксперт рассказал, почему завербованные агенты неизбежно попадают под подозрение силовиков. По словам Тарусина, рано или поздно злоумышленники прокалываются.

"Здесь закон больших чисел. <...> Особенно это вычисляется с теми, кто пытается совершить те или иные теракты. В данном случае идет работа на предупреждение. Именно работа с проблемными контингентами, с проблемными группами, которые доставляют основные неприятности", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

В пятницу в Симферополе сотрудники ФСБ РФ задержали двух граждан России, завербованных украинскими спецслужбами. Они признались, что готовили теракты на территории Крыма по заданию Киева.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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