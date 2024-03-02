Работино на грани: 42-я дивизия ВС РФ уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ

В Работино 42-я дивизия уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается наступление российской армии на Запорожском направлении.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

В населённом пункте Работино бойцы 42-й дивизии ВС РФ уничтожают огневые точки, где засели националисты киевского режима.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видео наступления от источника с мест проведения специальной операции.

Российские бойцы Южного военного округа вычисляют объекты украинской армии, после чего их уничтожают артиллеристы армии России.