Продолжается наступление российской армии на Запорожском направлении.
В населённом пункте Работино бойцы 42-й дивизии ВС РФ уничтожают огневые точки, где засели националисты киевского режима.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видео наступления от источника с мест проведения специальной операции.
Российские бойцы Южного военного округа вычисляют объекты украинской армии, после чего их уничтожают артиллеристы армии России.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.