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Работино на грани: 42-я дивизия ВС РФ уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ

В Работино 42-я дивизия уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ

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Силовые структуры

Продолжается наступление российской армии на Запорожском направлении.

В Работино 42-я дивизия уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

В населённом пункте Работино бойцы 42-й дивизии ВС РФ уничтожают огневые точки, где засели националисты киевского режима.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видео наступления от источника с мест проведения специальной операции.

Российские бойцы Южного военного округа вычисляют объекты украинской армии, после чего их уничтожают артиллеристы армии России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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