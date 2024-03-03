Киевский режим совершил самый мощный налёт своими БПЛА по Феодосии

Сегодня, 3 марта, ночью Украина совершила самый мощный налёт своими беспилотниками по крымской Феодосии.
Украинские боевики использовали 38 аппаратов. Удар намеревались нанести по нефтебазе.
Благодаря средствам противовоздушной обороны ВС РФ серьёзных повреждений удалось избежать. Во время отражения удара БПЛА было повреждено полотно автотрассы "Таврида". Ранена женщина-водитель проезжавшего в это время легкового автомобиля.
Полное восстановление движения по автотрассе будет уже сегодня, отмечают эксперты.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.