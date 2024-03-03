Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила ухода за петунией
Овощной суп: готовится быстро в мультиварке
Обновление игры Suicide Squad: Kill the Justice League не выйдет
Украина совершила самый мощный налёт своими БПЛА по Феодосии
Live Science: ученые обнаружили способность секвой к самовосстановлению
Как избавиться от белладонны на участке
Российские бойцы не позволили ВСУ совершить ротацию под Угледаром
Трагическая судьба актёра Алексея Катышева из фильма "Огонь вода и… медные трубы"
Эксперты перечислили пять причин, по которым водители чаще всего продают автомобиль
Владимир Зеленский обиделся на западных союзников: "Мир будет помнить"

Зеленский заявил, что поведение партнёров "невозможно понять и забыть"

Силовые структуры

Украины президент Владимир Зеленский очень разочарован поведением своих западных партнёров.

Зеленский заявил, что поведение партнёров "невозможно понять и забыть"
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Их поведение "невозможно понять и забыть", заявил глава Незалежной.

Зеленский предупредил, что "мир будет помнить" всё то, что происходит на данный момент. Так украинский лидер высказался о задержке военной помощи США и Европы. Он подчёркивает, что киевская власть не просила союзников ни о чем, кроме самого нужного для защиты.

По его словам, пока граждане Украины гибнут, союзники занялись "внутренними политическими играми".

Вашингтон уже два месяца не помогает Киеву. Последний пакет американской военной помощи передали ВСУ в конце прошлого года, его стоимость составила 250 млн долларов. Дальнейшую поддержку Украины в Соединённых Штатах уже несколько месяцев не могут согласовать.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней

Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.

Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Последние материалы
Live Science: ученые обнаружили способность секвой к самовосстановлению
Как избавиться от белладонны на участке
Российские бойцы не позволили ВСУ совершить ротацию под Угледаром
Трагическая судьба актёра Алексея Катышева из фильма "Огонь вода и… медные трубы"
Эксперты перечислили пять причин, по которым водители чаще всего продают автомобиль
"Как достать соседа" по-японски: в Steam вышла демо-версия Pull Stay
Как приготовить салат "Цезарь" с курицей
Причины горечи огурцов
Российские актёры, которые дружат с юных лет
Водителям рекомендовали отказаться от езды по бездорожью на некоторых кроссоверах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников