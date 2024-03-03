Владимир Зеленский обиделся на западных союзников: "Мир будет помнить"

Зеленский заявил, что поведение партнёров "невозможно понять и забыть"

Украины президент Владимир Зеленский очень разочарован поведением своих западных партнёров.

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Их поведение "невозможно понять и забыть", заявил глава Незалежной.

Зеленский предупредил, что "мир будет помнить" всё то, что происходит на данный момент. Так украинский лидер высказался о задержке военной помощи США и Европы. Он подчёркивает, что киевская власть не просила союзников ни о чем, кроме самого нужного для защиты.

По его словам, пока граждане Украины гибнут, союзники занялись "внутренними политическими играми".

Вашингтон уже два месяца не помогает Киеву. Последний пакет американской военной помощи передали ВСУ в конце прошлого года, его стоимость составила 250 млн долларов. Дальнейшую поддержку Украины в Соединённых Штатах уже несколько месяцев не могут согласовать.