Владимир Путин воспользовался бегством граждан РФ в ходе частичной мобилизации, чтобы отправить своих шпионов в Европейский Союз.
Об этом сообщает издание Wall Streюзet Journal.
По словам автора статьи, в 2022 году Путин держал российские границы открытыми, давая возможность сотням тысяч россиян скрыться от мобилизации в Евросоюз, на Кавказ и в Среднюю Азию. Вместе с этими гражданами были туда отправлены и агенты разведки.
В гибели российского предателя Кузьминова тоже могут стоять агенты из России, пишет газета.
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