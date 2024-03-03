Россия воспользовалась бегством россиян в ходе мобилизации, отправив шпионов в ЕС

WSJ: Путин воспользовался бегством россиян на мобилизации, чтобы отправить шпионов в Евросоюз

Владимир Путин воспользовался бегством граждан РФ в ходе частичной мобилизации, чтобы отправить своих шпионов в Европейский Союз.

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Об этом сообщает издание Wall Streюзet Journal.

По словам автора статьи, в 2022 году Путин держал российские границы открытыми, давая возможность сотням тысяч россиян скрыться от мобилизации в Евросоюз, на Кавказ и в Среднюю Азию. Вместе с этими гражданами были туда отправлены и агенты разведки.

В гибели российского предателя Кузьминова тоже могут стоять агенты из России, пишет газета.