Офицерам Бундесвера, готовящим нападение на Крымский мост, грозит тюрьма

Оппозиция Германии подала в суд на офицеров армии ФРГ, которые обсуждали и готовили нападение на Крымский мост в России.
В немецкую Генеральную прокуратуру поступил иск от членов партии "Свободная Саксония". Там политики обвинили офицеров Бундесвера в "Преступлении агрессии" в соответствии со ст. 13 Международного уголовного кодекса Германии.
"Атака на Крымский мост с участием Германии положила бы начало агрессивной войне против России. И, возможно, стала бы отправным пунктом для третьей мировой войны", — написано в иске.
По уголовному кодексу ФРГ каждому офицеру теперь грозит по 10 лет тюремного срока.
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