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Офицерам Бундесвера, готовящим нападение на Крымский мост, грозит тюрьма

Оппозиция ФРГ подала в суд на офицеров Бундесвера, готовящих нападение на Крымский мост

Силовые структуры

Оппозиция Германии подала в суд на офицеров армии ФРГ, которые обсуждали и готовили нападение на Крымский мост в России.

Оппозиция ФРГ подала в суд на офицеров Бундесвера, готовящих нападение на Крымский мост
Фото: voennoedelo.com

В немецкую Генеральную прокуратуру поступил иск от членов партии "Свободная Саксония". Там политики обвинили офицеров Бундесвера в "Преступлении агрессии" в соответствии со ст. 13 Международного уголовного кодекса Германии.

"Атака на Крымский мост с участием Германии положила бы начало агрессивной войне против России. И, возможно, стала бы отправным пунктом для третьей мировой войны", — написано в иске.

По уголовному кодексу ФРГ каждому офицеру теперь грозит по 10 лет тюремного срока.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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