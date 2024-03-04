Офицерам Бундесвера, готовящим нападение на Крымский мост, грозит тюрьма

Оппозиция ФРГ подала в суд на офицеров Бундесвера, готовящих нападение на Крымский мост

Оппозиция Германии подала в суд на офицеров армии ФРГ, которые обсуждали и готовили нападение на Крымский мост в России.

Фото: voennoedelo.com

В немецкую Генеральную прокуратуру поступил иск от членов партии "Свободная Саксония". Там политики обвинили офицеров Бундесвера в "Преступлении агрессии" в соответствии со ст. 13 Международного уголовного кодекса Германии.

"Атака на Крымский мост с участием Германии положила бы начало агрессивной войне против России. И, возможно, стала бы отправным пунктом для третьей мировой войны", — написано в иске.

По уголовному кодексу ФРГ каждому офицеру теперь грозит по 10 лет тюремного срока.