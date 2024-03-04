"Дороговата". Сергей Чемезов объяснил, почему танк "Армата" не отправляют в зону спецоперации

"Ростех": Танк Т-14 "Армата" не используется в зоне СВО из-за высокой стоимости

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новейший российский танк Т-14 "Армата" превосходит по функционалу любые существующие аналоги, но из-за дороговизны его использование в зоне спецоперации вряд ли возможно, заявил гендиректор "Ростех" Сергей Чемезов.

Фото: ukraina.ru by Глеб Жиляков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Глава госкорпорации подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении ВС РФ, но в рамках СВО гораздо целесообразнее использовать более дешевые Т-90.

"Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90", — сказал он РИА Новости.

Чемезов добавил, что сейчас необходимы средства на создание новых вооружений, менее дорогих, чем Т-14.

Ранее британский полковник в отставке назвал уничтожение Крымского моста приоритетной задачей ВСУ.