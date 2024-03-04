"Дороговата". Сергей Чемезов объяснил, почему танк "Армата" не отправляют в зону спецоперации

Новейший российский танк Т-14 "Армата" превосходит по функционалу любые существующие аналоги, но из-за дороговизны его использование в зоне спецоперации вряд ли возможно, заявил гендиректор "Ростех" Сергей Чемезов.
Глава госкорпорации подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении ВС РФ, но в рамках СВО гораздо целесообразнее использовать более дешевые Т-90.
"Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90", — сказал он РИА Новости.
Чемезов добавил, что сейчас необходимы средства на создание новых вооружений, менее дорогих, чем Т-14.
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