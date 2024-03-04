"Все более чем очевидно". Песков прокомментировал переговоры офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту

Песков: Разговоры офицеров ФРГ показывают вовлеченность Запада в конфликт

Содержание опубликованных Маргаритой Симоньян переговоров офицеров ФРГ демонстрирует прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД России]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — сказал Песков.

Переговоры немецких офицеров ставят вопрос о том, является ли это частью политического курса Германии, отметил представитель Кремля. По словам Пескова, Россия рассчитывает узнать об итогах обещанной немецким канцлером Олафом Шольцем проверки этой беседы.

Напомним, что власти Германии признали подлинность записи переговоров бундесвера о Крымском мосте. Шольц обещал провести проверку инцидента. Оппозиция ФРГ подала на офицеров в суд.