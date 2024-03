"Все более чем очевидно". Песков прокомментировал переговоры офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту

Содержание опубликованных Маргаритой Симоньян переговоров офицеров ФРГ демонстрирует прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: flickr.com by Bundesheer Fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic