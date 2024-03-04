Командиры ВСУ бросили на штурм российских позиций роту штрафников ради "медийки".
Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
В районе посёлка Синьковка Харьковской области армия России уничтожила роту 41-й омбр, которая среди белого дня, на виду у российской армии была направлена в атаку.
Розже оказалось, что это была рота штрафников, которую приказано было сформировать из принудительно мобилизованных. Видео с камеры убитого боевика попало в Интернет. Однако в бригаде никто не расстроился из-за слива информации.
В социальных сетях отметили, что в рядах ВСУ 41-я бригада называется "набор на холодец", и эта "рота мертвецов" доказывает обоснованность названия.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.