ВС РФ добрались до штурмовой машины на базе "Абрамса", подбитой у Авдеевки

Танкисты 21-й бригады Центрального военного округа 22 февраля между посёлками Степовое и Бердычи точным огнём подбили американскую штурмовую машину M1150 Assault Breacher Vehicle.
Это новейшая техника США на шасси танка M1 Abrams, оснащённая ракетной установкой дистанционного разминирования. Вскоре бойцы группировки "О" добрались до подбитой техники, а на днях подбили и вторую M1150.
Напомним, США тайно передали Украине лишь несколько этих машин, которые принимал лично президент Владимир Зеленский.
Потеря ABV для противника даже более болезненна, чем подбитые танки Abrams. При острой нехватке инженерной техники и множестве минных полей эти машины крайне важны для подготовки к атакующим действиям.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.