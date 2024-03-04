ВС РФ добрались до штурмовой машины на базе "Абрамса", подбитой у Авдеевки

Боцы "Отважных" добрались до новейшей штурмовой машины США на базе "Абрамса"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танкисты 21-й бригады Центрального военного округа 22 февраля между посёлками Степовое и Бердычи точным огнём подбили американскую штурмовую машину M1150 Assault Breacher Vehicle.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Это новейшая техника США на шасси танка M1 Abrams, оснащённая ракетной установкой дистанционного разминирования. Вскоре бойцы группировки "О" добрались до подбитой техники, а на днях подбили и вторую M1150.

Напомним, США тайно передали Украине лишь несколько этих машин, которые принимал лично президент Владимир Зеленский.

Потеря ABV для противника даже более болезненна, чем подбитые танки Abrams. При острой нехватке инженерной техники и множестве минных полей эти машины крайне важны для подготовки к атакующим действиям.