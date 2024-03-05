Комплексы "Гроза" от "Ростеха" помогут российской армии бороться с FPV-дронами ВСУ

"Ростех" начал поставлять армии комплексы для уничтожения FPV-дронов

0:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В "Ростехе" заявили, что начали отправлять в российскую армию комплексы для борьбы с FPV-дронами. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Как рассказали в госкорпорации, комплексы были созданы в концерне "Радиоэлектронные технологии". Уже идёт их серийное производство.

Средства получили название "Гроза.04.К". Первую партию уже отправили российским военным в зону СВО.

В госкорпорации добавили, что перед этим "Гроза" прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свою эффективность. Комплекс начали разрабатывать в августе 2023 года, и осенью того же года передали первую партию Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Госдуме предположили, откуда могли лететь вражеские дроны, добравшиеся недавно до Санкт-Петербурга. По мнению депутата Андрея Картаполова, их запустили из Сумской или Харьковской областей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.