Комплексы "Гроза" от "Ростеха" помогут российской армии бороться с FPV-дронами ВСУ

В "Ростехе" заявили, что начали отправлять в российскую армию комплексы для борьбы с FPV-дронами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как рассказали в госкорпорации, комплексы были созданы в концерне "Радиоэлектронные технологии". Уже идёт их серийное производство.
Средства получили название "Гроза.04.К". Первую партию уже отправили российским военным в зону СВО.
В госкорпорации добавили, что перед этим "Гроза" прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свою эффективность. Комплекс начали разрабатывать в августе 2023 года, и осенью того же года передали первую партию Минобороны РФ.
Напомним, ранее в Госдуме предположили, откуда могли лететь вражеские дроны, добравшиеся недавно до Санкт-Петербурга. По мнению депутата Андрея Картаполова, их запустили из Сумской или Харьковской областей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.