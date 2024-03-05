Чем опасны для России американские самолёты F-35 и F-22

Разведку по выявлению позиций российских систем ПВО в Крыму проводят американские самолёты пятого поколения F-35 и F-22.
Поэтому Минобороны надо уделить этому пристальное внимание, убеждён военный эксперт Евгений Даманцев.
По его словам, российские комплексы ПВО могут обнаруживать эти машины на расстоянии не более 150 километров, а эффективная дистанция радиотехнической разведки у них составляет порядка 500 километров.
"Это говорит о том, что противник может получить заметное оперативно-тактическое преимущество в ведении разведки и целеуказании по обнаруженным радиоизлучающим средствам", — цитирует "Военное дело" аналитика.
На сегодняшний день обнаруживать американские самолёты могут загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер", высокоэнергетические радиолокационные модули РЛМ-М, РЛМ-Д, а также РЛМ-С из состава радиолокационных комплексов "Небо-М".
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