Чем опасны для России американские самолёты F-35 и F-22

Эксперт Даманцев раскрыл угрозу от F-35 и F-22: работают издалека

Разведку по выявлению позиций российских систем ПВО в Крыму проводят американские самолёты пятого поколения F-35 и F-22.

Фото: 19FortyFive

Поэтому Минобороны надо уделить этому пристальное внимание, убеждён военный эксперт Евгений Даманцев.

По его словам, российские комплексы ПВО могут обнаруживать эти машины на расстоянии не более 150 километров, а эффективная дистанция радиотехнической разведки у них составляет порядка 500 километров.

"Это говорит о том, что противник может получить заметное оперативно-тактическое преимущество в ведении разведки и целеуказании по обнаруженным радиоизлучающим средствам", — цитирует "Военное дело" аналитика.

На сегодняшний день обнаруживать американские самолёты могут загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер", высокоэнергетические радиолокационные модули РЛМ-М, РЛМ-Д, а также РЛМ-С из состава радиолокационных комплексов "Небо-М".