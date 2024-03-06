Bloomberg: администрация Байдена рассматривает возможность изъятия около 200 миллионов долларов из бюджета Пентагона

США готовы потратить средства Пентагона для финансирования Украины

Администрация президента США рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования американской армии для предоставления Украине моментальной военной поддержки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

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Эти средства могут быть направлены на приобретение критически важного оружия, боеприпасов и прочего снаряжения, необходимого ВСУ. Однако финальное решение о выделении средств еще не принято.

Относительно небольшая сумма выделенного финансирования значительно отличается от пакета военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, предложенного президентом Джо Байденом, который в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса. Тем не менее, эта инициатива свидетельствует о неустанных усилиях Белого дома по поиску любых доступных ресурсов для поддержки Киева.

В последние месяцы украинские власти неоднократно сообщали о серьезной нехватке боеприпасов, которая, по их мнению, является одним из факторов, способствовавших отступлению из Авдеевки.

"Дефицит растет с каждым днем", — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров

Министр обороны указав, что минимальная потребность ВСУ составляет 6 тыс. артиллерийских снарядов в день, но в настоящее время они вынуждены обходиться лишь 2 тыс. снарядами в день.

На брифинге в Пентагоне в конце февраля журналист задал вопрос, почему Пентагон, располагающий бюджетом в 800 миллиардов долларов, не может "пойти на риск" и просто передать снаряжение Украине без возмещения средств. Представитель ведомства Сабрина Сингх ответила, что такое решение было бы действительно рискованным и поэтому не будет принято.

Помимо выделения средств из финансирования армии, администрация Байдена рассматривает еще два альтернативных механизма предоставления оружия Украине, как сообщили источники New York Times. Первый вариант предусматривает обменный механизм, аналогичный тому, который был использован в случае с Японией и Южной Кореей. В рамках этого механизма страны, официально заявившие о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта, передавали его Соединенным Штатам в качестве компенсации за поставки американского оружия на Украину.

Второй вариант предполагает оказание давления на европейские страны с целью побудить их закупать оружие и отправлять его Украине. Этот подход позволит обойти ограничения, наложенные на прямой экспорт оружия в зону конфликта, и обеспечить Украину необходимыми ресурсами.

Россия многократно требовала прекратить поставки вооружения ВСУ из-за рубежа. Процесс накачивания Киевского режима не помешает РФ достичь свои цели, однако он способен продлить боевые действия.