Bloomberg: администрация Байдена рассматривает возможность изъятия около 200 миллионов долларов из бюджета Пентагона

Администрация президента США рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования американской армии для предоставления Украине моментальной военной поддержки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.