Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford представил новый E-Transit 2024 года
Депутат Госдумы Ивлев: появление авиации НАТО в Черном море - вызов для России
Понижены системные требования для Alan Wake 2
Минобороны РФ: техник станции связи Свинаренко настроил радиосеть под обстрелом ВСУ
Йогуртовый соус с творогом: полезная замена покупному майонезу для любых смешанных салатов
Садовые работы начинаются с началом весны
Срок годности туши: важный момент для здоровья глаз и качественного макияжа
Иностранцы поделились мнением после закрытия ВФМ
Британскому туристу грозит смертная казнь в Таиланде из-за обвинений в наркоторговле
Bloomberg: администрация Байдена рассматривает возможность изъятия около 200 миллионов долларов из бюджета Пентагона

США готовы потратить средства Пентагона для финансирования Украины

Силовые структуры » Военные новости

Администрация президента США рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования американской армии для предоставления Украине моментальной военной поддержки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

США готовы потратить средства Пентагона для финансирования Украины
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Эти средства могут быть направлены на приобретение критически важного оружия, боеприпасов и прочего снаряжения, необходимого ВСУ. Однако финальное решение о выделении средств еще не принято.

Относительно небольшая сумма выделенного финансирования значительно отличается от пакета военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, предложенного президентом Джо Байденом, который в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса. Тем не менее, эта инициатива свидетельствует о неустанных усилиях Белого дома по поиску любых доступных ресурсов для поддержки Киева.

В последние месяцы украинские власти неоднократно сообщали о серьезной нехватке боеприпасов, которая, по их мнению, является одним из факторов, способствовавших отступлению из Авдеевки.

"Дефицит растет с каждым днем", — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров

Министр обороны указав, что минимальная потребность ВСУ составляет 6 тыс. артиллерийских снарядов в день, но в настоящее время они вынуждены обходиться лишь 2 тыс. снарядами в день.

На брифинге в Пентагоне в конце февраля журналист задал вопрос, почему Пентагон, располагающий бюджетом в 800 миллиардов долларов, не может "пойти на риск" и просто передать снаряжение Украине без возмещения средств. Представитель ведомства Сабрина Сингх ответила, что такое решение было бы действительно рискованным и поэтому не будет принято.

Помимо выделения средств из финансирования армии, администрация Байдена рассматривает еще два альтернативных механизма предоставления оружия Украине, как сообщили источники New York Times. Первый вариант предусматривает обменный механизм, аналогичный тому, который был использован в случае с Японией и Южной Кореей. В рамках этого механизма страны, официально заявившие о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта, передавали его Соединенным Штатам в качестве компенсации за поставки американского оружия на Украину.

Второй вариант предполагает оказание давления на европейские страны с целью побудить их закупать оружие и отправлять его Украине. Этот подход позволит обойти ограничения, наложенные на прямой экспорт оружия в зону конфликта, и обеспечить Украину необходимыми ресурсами.

Россия многократно требовала прекратить поставки вооружения ВСУ из-за рубежа. Процесс накачивания Киевского режима не помешает РФ достичь свои цели, однако он способен продлить боевые действия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Последние материалы
Ученые США обнаружили способность бактерии Epulopiscium viviparous получать энергию через процесс ферментации
Никита Джигурда вступился за Ксению Собчак: "Она святая на фоне иноагентов"
Посольство Великобритании в Сане: при атаке хуситов погибло два моряка
Агроном Викулов перечислил популярные сорта острого перца
Дилеры на волне: бешеная ценовая политика на вторичном рынке Tesla Cybertruck
Максимальная скорость вашей кошки
Президент Маки Саал распустил правительство страны и назначил нового премьер-министра
В Перми женщина не успела сесть в автобус и разбила палкой дверь
Французские аристократы не отличались хорошими манерами
Успех и надежды Remedy: Control и Alan Wake 2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников