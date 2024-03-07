"Краков брать не будем": депутат Госдумы РФ Вассерман высказался об окончании СВО на Украине

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что Россия не будет брать Краков

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман полагал, что в 2022 году СВО будет длиться всего четыре дня. Он также поделился своими прогнозами относительно сроков окончания спецоперации.

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Депутат напомнил, что 21 января 2022 года выступал в Государственной думе. В этот день выдвинул предположение о начале боевых действий в августе и их окончании через 4 дня. Вассерман признался, что учёл качество государственного и военного управления в террористической организации Украина, однако не предусмотрел один факт.

"Не учёл тот факт, который в этой же статье говорил: организация потому и стала террористической, что громадное большинство жителей занятых ею областей — русские, и удержать их в стороне от остальных русских в конечном счёте можно только террором", — отметил депутат в интервью ведущей Телеканала "360" Аксинье Гурьяновой.

Вассерман также напомнил, что попытки реализовать польскую фальшивку "Украина — не Россия" завершались террором против русского большинства. Также депутат ответил на вопрос о сроках завершения СВО.