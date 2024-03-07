Украина названа кладбищем танков из-за новостей об эффективном уничтожении западной бронетехники

Питер Сучиу: Украина - кладбище танков

Обозреватель американского журнала The National Interest: Украина – кладбище танков.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Питер Сучиу, обозреватель журнала, высказал такое мнение на фоне новостей об уничтожении западной бронетехники, поставляемой на Украину.

Как отмечает обозреватель, меньше чем за неделю весь мир увидел уничтожение трех американских танков M1 Abrams.

"Украина стала кладбищем танков, и, хотят американские военные признавать это или нет, три танка M1 Abrams стали лишь новыми трупами на нем. Они сгорели как любые другие танки и как тысячи танков до них", — подчеркнул Сучиу.

США поставили Киевскому режиму 31 танк M1 Abrams, данное решение называли недостаточным для изменения хода боевых действий. Появление прочей западной бронетехники, британских Challenger 2 и германских Leopard 2, ознаменовалось трудностями танковых экипажей ВСУ, привыкших к советским танкам.

Сучиу так же отметил, что ВСУ остро нуждаются в огромном количестве танков, однако накопленный опыт обращения с советской техникой и здесь накладывает свой отпечаток.