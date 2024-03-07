Обозреватель американского журнала The National Interest: Украина – кладбище танков.
Питер Сучиу, обозреватель журнала, высказал такое мнение на фоне новостей об уничтожении западной бронетехники, поставляемой на Украину.
Как отмечает обозреватель, меньше чем за неделю весь мир увидел уничтожение трех американских танков M1 Abrams.
"Украина стала кладбищем танков, и, хотят американские военные признавать это или нет, три танка M1 Abrams стали лишь новыми трупами на нем. Они сгорели как любые другие танки и как тысячи танков до них", — подчеркнул Сучиу.
США поставили Киевскому режиму 31 танк M1 Abrams, данное решение называли недостаточным для изменения хода боевых действий. Появление прочей западной бронетехники, британских Challenger 2 и германских Leopard 2, ознаменовалось трудностями танковых экипажей ВСУ, привыкших к советским танкам.
Сучиу так же отметил, что ВСУ остро нуждаются в огромном количестве танков, однако накопленный опыт обращения с советской техникой и здесь накладывает свой отпечаток.
Предоставленные Западом танки сильно отличаются, и ускоренного курса обучения не хватит для подготовки экипажей к использованию этих машин", — пояснил обозреватель.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.