По сообщению силовых структур, под Авдеевкой убит Сезар Ожаром, лидер французских неонацистов.
"Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ", — рассказали представители силовых структур ТАСС.
На Авдеевском направлении ликвидирован лидер французских националистов, футбольный ультрас и член "Азова"* - Сезар Ожаром. Вступил в ВСУ год назад и воевал в нацистском батальоне "Азов"*, незадолго до своей смерти публиковал фотографию в Instagram* с геолокацией "Авдеевка". Публикация датируется 16 февраля, 17 февраля ВС РФ освободили город.
* — "Азов" признан террористической организацией, запрещен в РФ.
** — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.
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