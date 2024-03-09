"Открыты к этой идее". Макрон создает альянс стран для отправки войск на Украину и усугубляет конфликт с Берлином

Париж создает альянс стран, готовых отправить свои войска на Украину, и тем самым усугубляет противостояние с более осторожным Берлином, сообщает американское издание Politico.
Автор публикации напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о возможности отправки западных вооруженных сил на Украину, но столкнулся с отказом большинства стран Евросоюза. В частности, Германия, Чехия и Польша заявили, что не собираются посылать свои войска в зону конфликта. При этом Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты к этой идее", отмечает Politico.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ заявил, что Россия не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским, пока Украина контролирует Одессу.
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