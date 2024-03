"Открыты к этой идее". Макрон создает альянс стран для отправки войск на Украину и усугубляет конфликт с Берлином

Париж создает альянс стран, готовых отправить свои войска на Украину, и тем самым усугубляет противостояние с более осторожным Берлином, сообщает американское издание Politico.

