Сергей Горбачев назвал реальной схему "кругового обмена" дальнобойными ракетами в НАТО

Капитан 1 ранга в запасе, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев отметил реальность схемы "кругового обмена", предложенной НАТО для поставок ракет на Украину.

Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain