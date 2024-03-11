Сергей Горбачев назвал реальной схему "кругового обмена" дальнобойными ракетами в НАТО

Капитан 1 ранга в запасе, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев отметил реальность схемы "кругового обмена", предложенной НАТО для поставок ракет на Украину.
Эта схема, позволяющая передавать ракеты через "круговой обмен", вполне реализуема и, вероятно, будет использована Великобританией и Германией. По словам Горбачева, прибалтийские страны, Нидерланды и Дания являются основными поставщиками вооружений для Украины именно по такому сценарию.
Эксперт утверждает, что алгоритм работает и предполагает, что Великобритания может приобрести ракеты Taurus у Германии, а свои Storm Shadow передать Киеву. Впрочем, Лондону ничто не помешает отдать и немецкие ракеты.
Так, в подтверждение этих планов Дэвид Кэмерон в субботу в интервью Sueddeutsche Zeitung заявил о готовности помочь Берлину с поставками ракет Taurus или рассмотреть вариант покупки и передачи Киеву немецких ракет, в обмен на поставки Storm Shadow.
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