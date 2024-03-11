Сергей Горбачев назвал реальной схему "кругового обмена" дальнобойными ракетами в НАТО

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Горбачев: Схема передачи Киеву ракет путем "кругового обмена" вполне реальна

Силовые структуры » Военные новости

Капитан 1 ранга в запасе, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев отметил реальность схемы "кругового обмена", предложенной НАТО для поставок ракет на Украину.

Горбачев: Схема передачи Киеву ракет путем "кругового обмена" вполне реальна
Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain

Эта схема, позволяющая передавать ракеты через "круговой обмен", вполне реализуема и, вероятно, будет использована Великобританией и Германией. По словам Горбачева, прибалтийские страны, Нидерланды и Дания являются основными поставщиками вооружений для Украины именно по такому сценарию.

Эксперт утверждает, что алгоритм работает и предполагает, что Великобритания может приобрести ракеты Taurus у Германии, а свои Storm Shadow передать Киеву. Впрочем, Лондону ничто не помешает отдать и немецкие ракеты.

Так, в подтверждение этих планов Дэвид Кэмерон в субботу в интервью Sueddeutsche Zeitung заявил о готовности помочь Берлину с поставками ракет Taurus или рассмотреть вариант покупки и передачи Киеву немецких ракет, в обмен на поставки Storm Shadow.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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