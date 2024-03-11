"Это немецкое изобретение". Глава МИД ФРГ не исключает передачу Киеву ракет Taurus в рамках кругового обмена с Великобританией

Бербок допустила передачу Украине ракет Taurus несмотря на отказ Шольца

Германия может отправить Украине ракеты Taurus в рамках кругового обмена с Великобританией, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца поставлять вооружение напрямую. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире ARD.

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"Круговой обмен — это, так сказать, немецкое изобретение, — сказала Бербок. — Это был бы вариант. И мы уже организовывали подобный обмен, но другими вооружениями".

9 марта глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил прессе, что Лондон готов помочь Германии решить вопрос с поставками ВСУ ракет Taurus. Отвечая на вопрос о возможности передачи Британией Киеву ракет Storm Shadow взамен на немецкие Taurus, политик туманно сказал, что Лондон готов рассмотреть "все варианты ради достижения максимального эффекта для Украины".

Ранее директор института стран СНГ в Севастополе назвал схему круговой передачи вооружения Киеву вполне реальной.