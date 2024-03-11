Российский политолог объяснил, почему НАТО вряд ли отправит своих военных на Украину

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Политолог Леви: вопрос об отправке войск НАТО на Украину не стоит

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Дмитрий Леви считает маловероятной возможность отправки войск НАТО на Украину. Слова эксперта передаёт "Лента.ру".

Леви напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил о потенциальной отправке западных войск на помощь Киеву, если Россия начнёт приближаться к Харькову и Одессе. При этом Леви подчеркнул, что данные направления для Москвы являются "наиболее интересными".

Говоря о появлении войск НАТО на Украине, политолог выразил сомнение в подобном варианте развития событий.

— Я думаю, что сегодня вопрос о непосредственном участии войск НАТО в конфликте всё же не стоит, — сказал Леви.

Леви указал, что, во-первых, одно дело, когда западные компании зарабатывают на украинском конфликте, и другое дело — отправлять на фронт своих людей, которые могут погибнуть, и столкнуться с реакцией общества.

Наконец, от такого шага Запад может останавливать потенциально крайне агрессивная реакция России, резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Россия производит снарядов в 3 раза больше, чем США и европейские страны. Это может помочь российским военным начать новое продвижение на фронте, считают на Западе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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