Российский политолог объяснил, почему НАТО вряд ли отправит своих военных на Украину

Политолог Дмитрий Леви считает маловероятной возможность отправки войск НАТО на Украину. Слова эксперта передаёт "Лента.ру".
Леви напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил о потенциальной отправке западных войск на помощь Киеву, если Россия начнёт приближаться к Харькову и Одессе. При этом Леви подчеркнул, что данные направления для Москвы являются "наиболее интересными".
Говоря о появлении войск НАТО на Украине, политолог выразил сомнение в подобном варианте развития событий.
— Я думаю, что сегодня вопрос о непосредственном участии войск НАТО в конфликте всё же не стоит, — сказал Леви.
Леви указал, что, во-первых, одно дело, когда западные компании зарабатывают на украинском конфликте, и другое дело — отправлять на фронт своих людей, которые могут погибнуть, и столкнуться с реакцией общества.
Наконец, от такого шага Запад может останавливать потенциально крайне агрессивная реакция России, резюмировал политолог.
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