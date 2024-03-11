В России рассказали о возможности ответить на передачу Западом крылатых ракет Киеву

Депутат Красов сообщил о возможности РФ уничтожить западные крылатые ракеты

Депутат Андрей Красов прокомментировал вероятность, что Украине могут передать дальнобойные крылатые ракеты. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Фото: President.gov.ua

По его словам, у российской армии есть такая техника, которая может ликвидировать крылатые ракеты, переданные от западных стран, до их запуска. Также вооружение способно сбивать их во время полета.

«На оснащение ВС РФ поступает самое современное вооружение и военная техника. По своим характеристикам они не только не уступают, но и зачастую превосходят вооружения и военные техники, которые сейчас находятся на оснащении стран блока НАТО и которые поставляются на территорию Украины», — заявил Красов.

Прежде всего, речь идет о комплексах противовоздушной обороны и других комплексах, которые могут обнаруживать ракеты.