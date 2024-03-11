Директор ЦРУ признал успех армии РФ: Украину ждут новые территориальные потери

В ЦРУ заявили, что Украина потеряет новые территории

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс заявил, что Украина рискует потерять значительные территории в 2024 году, если США не возобновят поставки ей оружия и военной техники.

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Это заявление было сделано им в ходе выступления на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

"Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году", — сказал он.

Ранее Pravda.ru сообщала, что директор американской нацразведки Эврил Хейнс заявила, что российская армия с конца 2023 года достигает успехов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).