Директор ЦРУ признал успех армии РФ: Украину ждут новые территориальные потери

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс заявил, что Украина рискует потерять значительные территории в 2024 году, если США не возобновят поставки ей оружия и военной техники.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license